Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно, а також дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зірка має двох синів - Гліба, який народився в 2015 році, а також Микита 2020 року народження. Саліванчук, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка травмувала коліно, через що тепер їй доводиться ходити на милицях. Після чого Саліванчук вирушила до Карпат, щоб не чути звук сирен, адже майже дворічний Микита постійно плаче, коли чує звук тривоги.

Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася кадрами, де позувала в мереживному вбранні, вражаючи гарячим чином.

Повідомлялося, що Саліванчук привітала свою маму із днем ​​народження.

"Мамо! Ми мало разом фотографуємося, зазвичай ти мене чи я тебе з дітьми. Незважаючи на те, що я вже мати двох прекрасних синів, але все одно до кінця не розумію, що таке бути дочкою мамою!" - написала зірка.

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