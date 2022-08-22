Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино, а также жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звезды есть двое сыновей - Глеб, который родился в 2015 году, а также Никита 2020 года рождения. Саливанчук, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда травмировала колено, из-за чего теперь ей приходится ходить на костылях. После чего Саливанчук отправилась в Карпаты, чтобы не слышать звук сирен, ведь почти двухлетний Никита постоянно плачет, когда слышит звук тревоги.

Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась кадрами, где позировала в кружевном наряде, впечатляя горячим образом.

Сообщалось, что Саливанчук поздравила свою маму с днем рождения.

"Мама! Мы мало вместе фотографируемся, обычно ты меня или я тебя с детьми. Несмотря на то, что я уже иметь двух прекрасных сыновей, но все равно до конца не понимаю, что такое быть дочерью мамой!", - написала звезда.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" похвасталась, как ее побаловал муж вечером

А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" насмешила кадрами на романтичном ужине с мужем

Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук раскрыла, что для нее самое большое счастье