Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук вчера отпраздновала 37-летие. При этом решила она сделать это в семейном кругу, без ярких и шумных вечеринок, встреч и интервью, как было в прошлом году.

Недавно Анна также рассказала Viva, как отмечает день рождения в условиях войны.

«Этот год очень тяжелый для каждого украинца. Война испортила жизнь, уничтожила мечты миллионам украинцев. Но, несмотря на все обстоятельства, мы не должны опускать руки, ведь жизнь продолжается», — говорит Анна Саливанчук.

Она провела встречу с родными в ресторане и также успеха похвастаться новым образом. Анна добавила, что не так представляла этот день.

Актриса счастлива, что имеет возможность провести день рождения с родными, и призналась, как ее порадовал любимый мужчина.

«Утро мы провели по-семейному, с детьми, после чего меня ждал романтический ужин, который приготовил Александр. Я уверена, что после победы каждый сможет реализовать все свои планы и мечты».

Семейный вечер с близкими и несколько памятных фото в Инстаграм артистки впечатлили фанатов. Сама она отнеслась к этому дню с нынешним положением дел довольно спокойно и даже продумала свой образ.

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