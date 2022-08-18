Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, актриса Анна Саливанчук 17-го августа отмечает день рождения. Если же в прошлом году она закатила самую настоящую вечеринку со звездными коллегами, давала интервью и успела впечатлить размахом, то в этот раз все иначе.
Семейный вечер с близкими и несколько памятных фото в Инстаграм артистки впечатлили фанатов. Сама она отнеслась к этому дню с нынешним положением дел довольно спокойно и даже продумала свой образ. Артистке исполнилось 37 лет.
«А вот мы на романтическом обеде. Надела вечернее платье, но не забываем, что сейчас война и может быть воздушная тревога. Поэтому я надела босоножки вместо туфель, удобно! Этот день для тебя, мой муж.
Как говорила подруга, нам за 30, а не под 40! И никому не говори» - добавила Анна с юмором.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Встреча с Путиным": в СМИ просочились детали внезапного визита Эрдогана к Зеленскому
«Шлагбаум опустится»: для россиян начинает действовать жесткий запрет, жизнь для них не будет прежней
"Нафтогаз" обнародовал цену на газ для отопительного сезона и возмутил украинцев: "Не приводите в пример ЕС"
Танкович из "Дизель шоу" вернулся в свой дом и увидел, что россияне вынесли с собой: "Пытались стать ближе к 21 веку"
Также Анна Саливанчук решила рассказать не о бурном праздновании в свой день рождения. А сделала специальное заявление, как хочет, чтоб ее поздравили в этом году.
«Сегодня мой День рождения, однако, не хочется быть многословной. Если вы хотите поздравить меня, задонатьте средства на Харьковский детский дом, в котором проживают детки с недостатками.В начале сентября я поеду в Харьков, чтобы помочь детям, вынужденным переселиться в безопасное место» - поделилась Анна.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в одной пижаме показала, как поднимать настроение
Также Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" продемонстрировала свою форму и дала украинцам совет
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" пожаловалась на здоровье после тренировки