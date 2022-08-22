Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча, яка нещодавно повернулася додому, тепер активно показує в Інстаграм свої нові образи. Єфросиніна все частіше зауважує, як сумувала за домом і їй не вистачало активних робочих днів.

З нашими трансформаціями змінюються і відчуття домашнього комфорту. У перші тижні війни найбільше запитів було: «не встигла взяти з собою вашу піжаму - хочу купити нову, бо звикла спати тільки в ній»… Сьогодні ж усі хочуть щось універсальне – щоб і спати, гуляти, і раптом що щоб можна було кілька днів у тому ж самому ходити…

Футболки із патріотичною символікою взагалі не затримуються на складі, тому ми готуємо цілу патріотичну колекцію одягу! Коли наша дизайнерка Оля запропонувала ось такий лляний дроп на літо, що на мені на фото, я вагалася. Але як одягла його, відчула, що не зніматиму до холоду:))» - розповіла Єфросиніна.

«Насичений робочий день, як у мирні часи, – це чистий кайф.

Ще кілька місяців тому я зневірилася, що таке буде можливим. Але це сталося, значить, перемога зовсім скоро!» – поділилася Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.