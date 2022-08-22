Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая, которая не так давно вернулась домой, теперь активно показывает в Инстаграм свои новые образы. Ефросинина все чаще подмечает, как скучала по дому и ей не хватало активных рабочих дней.

«С нашими трансформациями меняются и ощущение домашнего комфорта. В первые недели войны больше всего запросов было: «не успела взять с собой вашу пижаму - хочу купить новую, потому что привыкла спать только в ней»… Сегодня же все хотят что-то универсальное – чтобы и спать, в гулять, и вдруг что, чтобы можно было несколько дней в том же самом ходить…

Футболки с патриотической символикой вообще не задерживаются на складе, потому мы готовим целую патриотическую коллекцию одежды! Когда наша дизайнер Оля предложила вот такой льняной дроп на лето, что на мне на фото, я колебалась. Но как одела его, почувствовала, что не буду снимать до холода:))» - рассказала Ефросинина.

«Насыщенный рабочий день, как в мирные времена – это чистый кайф.

Еще пару месяцев назад я разуверилась, что такое будет возможно. Но это случилось, значит победа совсем скоро!» - поделилась Ефросинина.

Напомним, что Ефросинину пытались переманить в россию, ведущая раскрыла детали.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина оправдалась за последний скандал с украинцами.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина похвасталась уникальной встречей и заинтриговала украинок.