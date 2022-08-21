Популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом повернулася додому до Києва та почала активно розповідати про своє життя. При цьому тему відносин Надя ігнорує, наголошуючи саме на кар'єрі та своїх успіхах.

На цей раз Дорофєєва підігріла інтригу, зустрівшись із Володимиром Завадюком. Співачка показала кілька кадрів і натякнула на гучне повернення пісенного проекту, на який раніше чекали багато хто.

Креативний продюсер проектів «Танці із зірками» та шоу «Голос» Володимир Завадюк з'явився з Дорофєєвою на зустрічі, але не став розкривати жодних деталей:

«Чи хотіли б, щоб «Голос» знову повернувся в ефір?» – поцікавилася Дорофєєва.

Також Надя опублікувала стильне фото, зроблене за кермом автомобіля. Перед камерою вона з'явилася в короткому світлому топіці і такій же короткій кофтині, яку накинула зверху. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні темні окуляри.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла, як порушила правила дорожнього руху та отримала за це штраф.

Нагадаємо, Дорофєєва зацікавила підготовкою до зустрічі з кавалером.

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва вперше публічно заговорила про новий роман із чоловіком колишньої подруги.

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