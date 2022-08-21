Популярная украинская певица Надя Дорофеева после развода с мужем Владимиром Дантесом вернулась домой в Киев и стала активно рассказывать о своей жизни. При этом тему отношений Надя игнорирует, делая акцент именно на карьере и своих успехах.

В этот раз Дорофеева подогрела интригу, встретившись с Владимиром Завадюком. Певица показала несколько кадров и намекнула на громкое возвращение песенного проекта, который ранее ждали многие.

Креативный продюсер проектов «Танцы со звездами» и шоу «Голос» Владимир Завадюк появился с Дорофеевой на встрече, но не стал раскрывать никаких деталей:

«Хотели бы, чтобы «Голос» снова вернулся в эфир?» - поинтересовалась Дорофеева.

Также Надя опубликовала стильное фото, сделанное за рулем ее автомобиля. Перед камерой она появилась в коротком светлом топике и такой же короткой кофточке, которую накинула сверху. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и модные темные очки.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала, как нарушила правила дорожного движения и получила за это штраф.

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