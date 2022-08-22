Співачка Слава Камінська, колишня солістка гурту "НеАнгели", показала, на який експеримент із зовнішністю наважилася, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська – відома українська співачка, яка була у групі "НеАнгели" протягом 15 років. Незадовго до війни колектив розпався, після чого екс-солістки гурту влаштували публічний скандал. Нині Слава перебуває у Нідерландах, де ховається з дітьми від жахів війни. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Камінська поділилася селфі, де позувала з чорно-рудим волоссям. Зірка зробила селфі, демонструючи свою зачіску. Як можна зрозуміти, це перука, адже Лаура на іншому фото була з аналогічним волоссям.

Повідомлялося, що Камінська показала дочку Лауру. Малятко була з чорно-рудим волоссям. Як можна побачити знімками, Камінська знайшла для дочки перуку.

"Лаура Едгарівна. Тепер чорно-руда, як тато з мамою. Пол Амстердама для скаженого собаки не крос, коли царівні закортіло", - написала Слава.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" показала, як праця перетворює "сардельку" на людину

А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" влаштувала гаряче тренування в міні, яскраві кадри

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" похвалилася вокальним талантом доньки



