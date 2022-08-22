Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была в группе "НеАнгелы" на протяжении 15 лет. Незадолго до войны коллектив распался, после чего экс-солистки группы устроили публичный скандал. Сейчас Слава находится в Нидерландах, где прячется с детьми от ужасов войны. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Каминская и об Инстаграм, где делится не только своим творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Каминская поделилась селфи, где позировала с черно-рыжими волосами. Звезда сделала селфи, демонстрируя свою прическу. Как можно понять, это парик, ведь Лаура на другом фото была с аналогичными волосами.
Сообщалось, что Каминская показала дочь Лауру. Малышка была с черно-рыжими волосами. Как можно увидеть по снимкам, Каминская нашла для дочери парик.
"Лаура Эдгаровна. Теперь черно-рыжая , как папа с мамой. Пол Амстердама для бешеной собаки не кросс , когда царевне приспичило", - написала Слава.
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