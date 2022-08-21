Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка", який також активно веде соціальні мережі. В Інстаграм нерідко чоловік хвалиться щасливими моментами з дітьми та дружиною.
«Кохання та випробування 😄 Вирішили дати мамі трохи відпочити і йдемо на прогулянку. У кожного із синів свої плани: самокати, тренажери, футбол, пікнік 🤪 Одним словом батькові буде весело:)) #багатодітний батько #reshetnikboys» - пише Решетник під кадрами.
У мережі очікувано відреагували на пост ведучого: «Гришу, ви з усім упораєтесь; Мама щаслива); Гриша тримайтеся, команда ще тааа.❤️👏; Хороша сім'я 🔥».
Раніше на своїй сторінці в Instagram Крістіна Решетник розмістила серію стріс, на яких розважається з дітьми.
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Але раптом радісна картинка змінилася: на наступному фото Решетник показала свою закривавлену кофту і розповіла, що бій Усіка їй подивитися не вдалося, бо через дітей сталася неприємна подія.
Нагадаємо, дружина Григорія Решетника вразила кадрами із весілля свого племінника-військового.
Як повідомляла Politeka, Решетник після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.
Також Politeka писала, що дружина Решетника розкрила секрети ідеальної постаті після народження трьох синів.