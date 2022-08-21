Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник показав складнощі відпочинку з дітьми у вихідний перед робочим тижнем.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка", який також активно веде соціальні мережі. В Інстаграм нерідко чоловік хвалиться щасливими моментами з дітьми та дружиною.

«Кохання та випробування 😄 Вирішили дати мамі трохи відпочити і йдемо на прогулянку. У кожного із синів свої плани: самокати, тренажери, футбол, пікнік 🤪 Одним словом батькові буде весело:)) #багатодітний батько #reshetnikboys» - пише Решетник під кадрами.

У мережі очікувано відреагували на пост ведучого: «Гришу, ви з усім упораєтесь; Мама щаслива); Гриша тримайтеся, команда ще тааа.❤️👏; Хороша сім'я 🔥».

Раніше на своїй сторінці в Instagram Крістіна Решетник розмістила серію стріс, на яких розважається з дітьми.

Але раптом радісна картинка змінилася: на наступному фото Решетник показала свою закривавлену кофту і розповіла, що бій Усіка їй подивитися не вдалося, бо через дітей сталася неприємна подія.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетника вразила кадрами із весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетник після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розкрила секрети ідеальної постаті після народження трьох синів.