Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал сложности отдыха с детьми в выходной перед рабочей неделей.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка", который также активно ведет социальные сети. В Инстаграм нередко мужчина хвастается счастливыми моментами с детьми и женой.

«Любовь и испытание 😄 Решили дать маме немного отдохнуть и идем на прогулку. У каждого из сыновей свои планы: самокаты, тренажеры, футбол, пикник 🤪 Одним словом папе будет весело:)) #многодетныйотец #reshetnikboys» - пишет Решетник под кадрами.

В сети ожидаемо отреагировали на пост ведущего: «Гриша, вы со всем справитесь; Мама счастлива); Гриша держитесь, команда еще тааа.❤️👏; Хорошая семья🔥».

Ранее на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила серию стрис, на которых развлекается с детьми.

Но вдруг радостная картинка изменилась: на следующем фото Решетник показала свою окровавленную кофту и рассказала, что бой Усика ей посмотреть не удалось, потому что из-за детей произошло неприятное происшествие.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.