Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка", который также активно ведет социальные сети. В Инстаграм нередко мужчина хвастается счастливыми моментами с детьми и женой.
«Любовь и испытание 😄 Решили дать маме немного отдохнуть и идем на прогулку. У каждого из сыновей свои планы: самокаты, тренажеры, футбол, пикник 🤪 Одним словом папе будет весело:)) #многодетныйотец #reshetnikboys» - пишет Решетник под кадрами.
В сети ожидаемо отреагировали на пост ведущего: «Гриша, вы со всем справитесь; Мама счастлива); Гриша держитесь, команда еще тааа.❤️👏; Хорошая семья🔥».
Ранее на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила серию стрис, на которых развлекается с детьми.
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Но вдруг радостная картинка изменилась: на следующем фото Решетник показала свою окровавленную кофту и рассказала, что бой Усика ей посмотреть не удалось, потому что из-за детей произошло неприятное происшествие.
Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.
Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.
Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.