Співачка Настя Каменських, яка тільки-но повернулася додому через місяці життя закордону, почала давати поради українцям.

Популярна українська співачка Настя Каменських після повернення додому почала активно розповідати про своє життя, як вона переживає за країну та які плани має на майбутнє. На цей раз Каменських задумалася про те, які речі для українців можуть бути "не вчасно".

«За останні місяці було стільки «не вчасно», що хочеться нагадати, що у нас є багато нашого «який час». А саме:

Проживатиме своє життя з розумінням цінності кожного моменту. Тому втілювати те, що давно відкладали на потім.

Забути про страх «що скажуть чи подумають інші» і не боятися наслідувати заклики свого серця і робити щось нове у своєму житті;

Час проводити максимально часу з близькими. Якісний час

Час любити. Кохати ще більше. І не стримуватися виявляти своє кохання. Дозволяти собі всі емоції – добрі та погані» - написала Каменських.

Вона також додала, що війна забрала в українців багато, але слід продовжувати жити і робити те, що ваші сили. Також артистка нагадала, як важливо підтримувати одна одну, бо в єдності наша сила.

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