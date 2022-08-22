Популярная украинская певица Настя Каменских после возвращения домой стала активно рассказывать о своей жизни, как она переживает за страну и какие планы у нее на будущее. В этот раз Каменских задумалась о том, какие вещи для украинцев могут быть "не ко времени".

«За последние месяцы было столько «не ко времени», что хочется напомнить, что у нас есть много нашего «которое время». А именно:

Проживать свою жизнь с пониманием ценности каждого момента. Поэтому наконец-то воплощать то, что давно откладывали на потом.

Забыть о страхе «что скажут или подумают другие» и не бояться следовать призывам своего сердца и делать что-то новое в своей жизни;

Пора проводить максимально времени с близкими. Качественное время

Пора любить. Любить еще больше. И не сдерживаться проявлять свою любовь. Позволять себе все эмоции – хорошие и плохие» - написала Каменских.

Она также добавила, что война забрала у украинцев многое, но следует продолжать жить и делать то, что ваших силах. Также артистка напомнила, как важно поддерживать друг друга, потому что в единстве наша сила.

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