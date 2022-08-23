На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео зі свого вуличного концерту, наприкінці якого він виконав Гімн України під акомпанемент акустичної гітари.

"Завжди мої концерти закінчувались нашим Славнем. Гімн України - то як мед на душу🥺А коли його співають в унісон, то розумію, що перемога точно за нами🥰Дякую ЗСУ, Теробороні, поліції, медикам за вашу неймовірну працю♥️", — зізнається Лазановський.

Довкола себе зірка "Голос країни" зібрав чимало слухачів, які слухали Гімн, тримаючи руку на серці та підспівуючи.Також видно, що Сергію своїм виступом вдалося назбирати грошей, які він відправить на допомогу українським захисникам.

Шанувальники у коментарях підтримали співака та дякують йому за атмосферний виступ:

"Які ж ви круті 😍";

"А в мене завжди сльози під гімн, навіть зараз.. 😢 Неймовірне виконання";

"Спасибі за прекрасний вечір.Після кожного вашого виступу на душі тепліше стає.Атмосфера як завжди неймовірна!Все буде Україна!";

"Молодець!";

"Неймовірно".

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