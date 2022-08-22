Вікторія Сміюха з "НеАнгелів", яка з Камінською посварилася після розпаду гурту, вперше за кілька місяців з'явилася у мережі.

Вікторія Сміюха - відома українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели", яка припинила спілкуватися з шанувальниками в мережі і більше не публікує нових кадрів. Ось уже кілька місяців артистка уникає спілкування з аудиторією, проте вчора зробив виняток.

З нагоди перемоги Олександра Усика в останньому матчі артистка вирішила висловити у соціальній мережі, чим привернула увагу.

«Перемога Олександра Усика! За всю Україну! 💙💛 Бій, який наш Козак присвятив своїй Країні та ЗСУ! 🙏🏼 Вітаю чемпіона! 😍💪 Попереду перемога над окупантами! 👊🏻🔥 Впевнена у наших воїнів багато сил боротися, чинити опір і відстоювати свою країну! Все буде Україна! 🇺🇦» - написала Вікторія.

У мережі одразу відреагували і були схвильовані зникненням самої Вікторії:

«Абсолютно, Віка; Головна перемога попереду; Вітаю 💛💙; Пишаємося 🇺🇦💛💙 здоров'я та перемог взагалі бажаємо!; Україна перемогла та переможе 💛; Наші козаки найкращі у світі👏; Давно не бачив ваших постів! Де ви пропали?; Зрадів, думав на кінець нове фото чи відео з Вікою, а тут це 🤪; Катюша, не пропадайте надовго 🙏 Мені вже прямо сняться ваші унікальні, шикарні ніжки!».

Також Вікторія вирішила перервати мовчання та опублікувала фотографію, де поділилася спільним знімком із фанаткою.

"Мрії точно справджуються. Я це точно знаю", - було написано під фото.

Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" вперше за довгий час перервала мовчання у мережі

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" показала розруху, снаряд потрапив до квартири її батьків у Харкові

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" терміново перенесла прем'єру кліпу, названо причину