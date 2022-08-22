Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая прекратила общаться с поклонниками в сети и более не публикует новых кадров. Вот уже несколько месяцев артистка избегает общения с аудиторией, однако вчера сделаал исключение.
По случаю победы Александра Усика в последнем матче, артистка решила высказать в социальной сети, чем привлекла внимание.
«Победа Александра Усика! За всю Украину! 💙💛 Бой, который наш Казак посвятил своей Стране и ВСУ!🙏🏼 Поздравляю чемпиона!😍💪 Впереди победа над оккупантами! 👊🏻🔥 Уверена у наших воинов много сил бороться, сопротивляться и отстаивать свою страну! Все будет Украина!🇺🇦» - написала Виктория.
В сети сразу отреагировали и были взволнованы пропажей самой Виктории:
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«Абсолютно, Вика; Главная победа впереди❤; Приветствую 💛💙; Гордимся 🇺🇦💛💙 здоровья и побед вообще желаем!; Украина победила и победит 💛; Наши казаки лучшие в мире👏; Давно не видел ваших постов! Где вы пропали?; Обрадовался, думал на конец новое фото или видео с Викой, а тут это 🤪; Катюша, не пропадайте надолго🙏 Мне уже прямо снятся ваши уникальные, шикарные ножки!».
Также Виктория решила прервать молчание и опубликовала фотографию, где поделилась совместным снимком с фанаткой.
"Мечты точно сбываются. Я это точно знаю", - было написано под фото.
Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" впервые за долгое время прервала молчание в сети
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