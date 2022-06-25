Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря группе "НеАнгелы", уже давно ничего не говорит о событиях в стране, не отвечает поклонникам и не публикует ничего в сети.

Ранее Виктория четко выразила свою позицию после того, как снаряд попал в дом ее родителей в Харькове. Артистка рассказала, что не желает пиариться на тебе вторжения рф, хочет прийти в себя.

Недавно Виктория показала милый кадр с поклонницей и подметила, что теперь она не в Украине, а в Лондоне, хотя об этом и не рассказывала ранее.

"Не каждый день в Лондоне встретишь певицу из группы "НеАнгелы"" - пишет поклонница.

"Мне сейчас просто надо прийти в себя. Моя семья (а мы уроженцы Харькова, как вы помните) пострадала! Благо, живы. Но снаряд попал в квартиру, где находились мои отец и мать. Богом отвело…

На видео в карусели увидите дорогие мне места, а также моего папу и маму, которые чудом выжили. Не делаю прямых эфиров с моим рыдающим лицом на весь экран. Мне надо успокоиться. На мне ответственность за благополучие моих самых любимых людей» - пишет Виктория.

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