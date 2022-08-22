Співачка Оля Цибульська зізналася, що під час концерту була неймовірно щасливою, незважаючи на те, що він проходив у незвичайному форматі – під землею.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та ведуча Оля Цибульська одна з найяскравіших українських зірок. Зірка намагається бути дуже близькою до шанувальників і радує новими фото-відео з життя. Кілька годин тому артистка показала в Інстаграмі нове відео з благодійного концерту.

Співачка Оля Цибульська зізналася, що під час концерту була неймовірно щасливою, незважаючи на те, що він проходив у незвичайному форматі – під землею.

"Чернівці! Учора ми з вами співали під землею, але я була на сьомому небі від щастя ❤️ Дякуємо організаторам за можливість допомогти дітям, які постраждали від цієї страшної війни", - підписала кадри Оля Цибульська.

Співачка виступала в білому брючному костюмі, який складався з топу, штанів і жилета. Вбрання прикрашала брошка у вигляді квітки. На кадрах концерту також можна побачити, що співачка багато посміхалася та тримала в руках український прапор. На концерті було багато дітей, заради яких вона спустилася під землю.

У коментарях українці подякували їй за концерт і написали кілька компліментів: "Був чудовий душевний концерт. Дякую вам за нього", "Пісня, така крута і красива! Кохання-головне!", "Чудово було, дякую за те, що робите".

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.