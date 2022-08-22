Співачка Тоня Матвієнко показала фотографію зі своєю нагородою, яка нарешті опинилася у неї в руках.

Популярна українська співачка Тоня Матвієнко, яка є дружиною виконавця Арсена Мірзояна та донькою Народної артистки України Ніни Матвієнко, поділилася з шанувальниками своєю радістю. На сторінці у Instagram співачка показала фото, на якому позує зі своєю нагородою.

Як днями повідомила Тоня, вона отримала звання Заслуженої артистки України. Примітно, що указ президента та посвідчення датовані серпнем минулого року, проте свій значок та документ співачка отримала до рук лише зараз. "Минулого року офіційне вручення не відбулося, але сьогодні тримаю в руках нагороду. Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: "Зате надбавка до пенсії буде", - поділилася Тоня.

Шанувальники тут же почали коментувати фото та вітати Матвієнка з цим званням: "Вітаю, сонечко!", "Вітаю", "Найщиріші вітання", "Вітаю", "Ви прекрасні! Вітаю від щирого серця!", "Тоня, Ви цього заслужили. Вітаю!", "Мої вітання!", "Щирі вітання!", "Ви чудова! Поздоровляю молодець! Заслужено!", "Вітаю сердечно", "Заслужено! Молодець! Нарешті! Вітаю! Подальших успіхів!", "Заслужено! Браво!", "Найщиріші привітання".

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