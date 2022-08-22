Після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка виїхала за кордон. Надя Дорофєєва виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва, нещодавно повернулася в Україну і тепер активно радує шанувальників благодійними концертами та новими фото в особистому блозі. Кілька годин тому на її сторінці в Інстаграмі з'явився новий знімок з нею.

Надя Дорофєєва одягла білий крихітний топ із написами, який підкреслив її залізний прес. А також темні джинси із високою посадкою. Завершили аутфіт біла сорочка оверсайз, рукави якої підкатали до ліктів. Мінімалістичні прикраси срібного кольору стали особливістю образу співачки. На шию вона одягла кулон у формі ракушки.

Такий простий і стильний лук цілком можна носити і зараз, поки погода дозволяє. Беремо на замітку.

При цьому на обличчя вона завдала мінімум макіяжу, підкресливши чаруючі очі. А волосся розпустила по плечах, розділивши їх на прямий проділ.

До знімку вона також залишила хештег: #тризубнанезалежність. При цьому Надя Дорофєєва постаралася показати рукою знак тризуба, що їй непогано вийшло.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка виїхала за кордон. Дорофєєва виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що Дорофєєва похвалилася персональним Арестовичем, несподівані кадри.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва збентежила українців розвагами з Кацуріним та його дітьми.

Також Politeka писала, що Дорофєєва у крихітній сукні похвалилася витівками на вихідних.