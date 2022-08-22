Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Надя Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева, недавно вернулась в Украину и теперь активно радует поклонников благотворительными концертами и новыми фото в личном блоге. Несколько часов назад на ее странице в Инстаграм появился новый снимок с ней.

Надя Дорофеева надела белый крошечный топ с надписями, который подчеркнул ее железный пресс. А также темные джинсы с высокой посадкой. Завершили аутфит белая рубашка оверсайз, рукава которой она подкатали к локтям. Минималистические украшения серебряного цвета стали изюминкой образа певицы. На шею она надела кулон в форме ракушки.

Такой простой и стильный лук вполне можно носить и сейчас, пока погода позволяет. Берем на заметку.

При этом на лицо она нанесла минимум макияжа, сделав акцент на глаза. А волосы распустила по плечам, разделив их на прямой пробор.

К снимку она также оставила хэштег: #тризубнанезалежність. При этом Надя Дорофеева постаралась показать рукой знак тризуба, что у нее неплохо получилось.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины.

Напомним, что Дорофеева похвасталась персональным Арестовичем, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Дорофеева смутила украинцев развлечениями с Кацуриным и его детьми.

Также Politeka писала, что Дорофеева в крошечном платье похвасталась шалостями на выходных.