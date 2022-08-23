Даша Квіткова була учасницею 9 сезону шоу "Холостяк", головним героєм якого був телеведучий Микита Добринін.
Вони наразі є єдиною парою за всю історію українського проекту, яка узаконила стосунки після завершення зйомок. Добринін та Квіткова зіграли пишне весілля, а через рік стали батьками малюка Лева.
Зараз Квіткова подорожує Європою з маленьким сином, але вже незабаром повернеться до України. У себе в сторіс Інстаграм блогерка вирішила показати свої продедури краси у ванній.
Незважаючи на такий ранній час дівчина була в доброму настрої, вона була свіжа і добра і розповіла, що зараз вони підуть на прогулянку з сином, але для цього їй потрібно привести себе в порядок.
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Даша вимила волосся, висушила його за допомогою рушника, а потім нанесла спеціальні засоби.
«Жм'як, жм'як і готово», - жартівливо підписала блогерка.
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