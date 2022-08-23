Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Квіткова, яка вийшла заміж за ведучого Микиту Добриніна, показала свої процедури краси із ванної.

Даша Квіткова була учасницею 9 сезону шоу "Холостяк", головним героєм якого був телеведучий Микита Добринін.

Вони наразі є єдиною парою за всю історію українського проекту, яка узаконила стосунки після завершення зйомок. Добринін та Квіткова зіграли пишне весілля, а через рік стали батьками малюка Лева.

Зараз Квіткова подорожує Європою з маленьким сином, але вже незабаром повернеться до України. У себе в сторіс Інстаграм блогерка вирішила показати свої продедури краси у ванній.

Незважаючи на такий ранній час дівчина була в доброму настрої, вона була свіжа і добра і розповіла, що зараз вони підуть на прогулянку з сином, але для цього їй потрібно привести себе в порядок.

Даша вимила волосся, висушила його за допомогою рушника, а потім нанесла спеціальні засоби.

«Жм'як, жм'як і готово», - жартівливо підписала блогерка.

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