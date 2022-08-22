Через повномасштабне вторгнення рф артистка разом з чоловіком та доньками-близнючками виїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія вирішила публічно привітати з днем народження зіркову подругу Ольгу Сумську. 22 серпня акторці виповнюється 56 років.
Співачка розмістила архівне фото разом зі своїм чоловіком та Сумською, на якому всі троє позують в ефектних образах: Мохаммад Захур в картатому коричневому костюмі, Камалія в блискучій білій сукні з накидкою та великими вирізами, а Ольга в розкішній яскраво-жовтій сукні-вишиванці.
"Сьогодні моя подруга, прекрасна актриса Ольга Сумська святкує День Народження! Олечка, наша родина бажає тобі любові та творчого натхнення, ти неймовірна жінка і приклад для багатьох! Мирного неба над головою, здійснення бажань, здоров‘я тобі та твоїй сім‘ї! З Днем Народження, моя люба!", — написала співачка.
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