Незмінний суддя "Майстер Шеф" додав, що під час виставки його наздогнали жахливі спогади з Бучі та Ірпеня на Київщині.

Як повідомляє Politeka.net, на Хрещатик у Києві звезли розбиті та обгорілі танки та іншу знищену військову техніку окупантів. Кулінар та незмінний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво також побував на виставці і навіть розплакався, коли ходив серед танків. Про це він розповів в Інстаграмі.

Він зазначив, що коли бачиш всю цю техніку на власні очі, тоді починаєш розуміти які монстри росіяни, що вторглися на територію України.

"Це просто монстри. Це просто жахливо, коли розумієш, що на цій техніці росіяни приїхали вбивати мирне населення українців. Було правильним рішенням показати все це у Києві, щоб бачили та усвідомлювали", - пояснив Ектор Хіменес-Браво.

Незмінний суддя "Майстер Шеф" додав, що під час виставки його наздогнали жахливі спогади з Бучі та Ірпеня на Київщині. В цей момент шеф-кухар не втримався, його голос тремтів, а на очах виступили сльози.

"Пробачте мені за ці сльози, друзі. Просто, коли я бачу всі ці танки, я згадую свою першу поїздку в Бучу та Ірпінь, у мій дім. Я знаю, що Україна переможе. Україна була, є і буде! Я вірю у ЗСУ!", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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