Незменный судья "Мастер Шеф" добавил, что во время выставки его догнали ужасные воспоминания из Бучи и Ирпеня в Киевской области.

Как сообщает Politeka.net, на Крещатик в Киеве свезли разбитые и обгорелые танки и другую уничтоженную военную технику оккупантов. Кулинар и незменный судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также побывал на выставке и даже расплакался, когда ходил среди танков. Об этом он рассказал в Инстаграм.

Он отметил, что когда видешь всю эту технику собственными глазами, тогда начинаешь понимать какие же монстры россияне, которые вторглись на территорию Украины.

"Это просто монстры. Это просто ужасно, когда понимаешь, что на этой технике россияне приехали убивать мирное население украинцев. Было правильным решением показать все это в Киеве, чтобы видели и осознавали", - пояснил Эктор Хименес-Браво.

Незменный судья "Мастер Шеф" добавил, что во время выставки его догнали ужасные воспоминания из Бучи и Ирпеня в Киевской области. В этот момент шеф-повар не удержался, его голос дрожал, а на глазах выступили слезы.

"Простите меня за эти слезы, друзья. Просто, когда я вижу все эти танки, я вспоминаю свою первую поездку в Бучу и Ирпень, в мой дом. Я знаю, что Украина победит. Украина была, есть и будет! Я верю в ВСУ!", - добавил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

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