Як повідомляє Politeka.net, Міністерство культури та інформаційної політики спільно з організацією Banda Agency вигадали "жест", яким українці вітатимуть один одного в День Незалежності, 24 серпня. Флешмоб підтримала і українська співачка Даша Астаф'єва.

Жест має виглядати як елемент герба - тризуб, проте дехто розпізнав у ньому інший, досить непристойний зміст.

Те, що показали зірки своїми руками називається "Шокер". І цей жест має підтекст з пікантним гаслом "Two in the pink, one in the stink", що дослівно перекладається як "Два в рожеве, один у смердюче".

Даші Астаф'євій після критики довелося виправдовуватися на своїй сторінці в мережі Інстаграм. Вона наголосила, що як патріот своєї країни намагається підтримувати активності, створені для України.

"На жаль, за всієї згуртованості та бажання допомогти, ви можете ненавидіти і робити дуже боляче... На жаль я не така обізнана про жести, як ви - мої підписники. І в мене зараз просто немає часу вчитися чогось нового, немає часу, щоб перевірити, що означає той жест. Сподіваюся, буду більш обачною після цього", - зазначила Даша Астаф'єва.

Крім того, Даша Астаф'єва додала, що сподівається - в майбутньому в українців буде час, щоб зробити щось корисне, а не поливати інших брудом.

