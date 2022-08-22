Как сообщает Politeka.net, Министерство культуры и информационной политики совместно с организацией Banda Agency придумали "жест", которым украинцы будут приветствовать друг друга в День Независимости, 24 августа. Флешмоб поддержала и украинская певица Даша Астафьева.
Жест должен выглядеть как элемент герба - тризуб, однако некоторые разпознали в нем иной, довольно неприличный смысл.
То, что показали многие звезды своими руками называется "Шокер". И этот жест имеет подтекст с пикантным лозунгом "Two in the pink, one in the stink", что дословно переводится как "Два в розовое, один в вонючее".
Даше Астафьевой после критики пришлось оправдываться на своей странице в сети Инстграм. Она отметила, что как патриот своей страны пытается поддерживать активности, созданные для Украины.
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"К сожалению, при всей сплоченности и желанию помочь, вы можете ненавидеть и делать очень больно... К сожалению я не такая осведомленная о жестах, как вы - мои подписчики. И у меня сейчас просто нет времени учиться чему-то новому, нет времени, чтобы проверить, что значит тот жест. Надеюсь, буду более осмотрительной после этого", - отметила Даша Астафьева.
Кроме того, она добавила, что надеется, что в будущем у украинцев будет время, чтобы сделать сто-то полезное, а не поливать других грязью.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.