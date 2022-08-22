Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни телеведуча Катя Осадча допомагає українцям знайти близьких у проекті "Знайти своїх", з якими було втрачено зв'язок через вторгнення росії на територію України.
На своїй сторінці в Інстаграм вона попросила допомоги в українців та закликала подивитися новий ефір програми у телемарафоні новин.
"Хоч би як було складно і незрозуміло коли все скінчиться і скільки ще бігти, ми не повинні здаватися, на це ворог теж розраховує...", - наголосила Катя Осадча.
Вона попросила українців не пропустити проект "Знайти своїх", який показуватимуть 22 серпня о 21:30 на національному телемарафоні. Телеведуча наголосила, що це дуже важливо, адже хтось може впізнати про тих, кого шукають.
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Але знаю, що ви чуйні до чужого горя і знаєте, як важливо допомагати всім чим можливо. Сьогодні ваша допомога може бути просто від перегляду "Знайти своїх", - попросила телеведуча Катя Осадча.
"Знайти своїх" - це масштабний соціальний проект Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення Росії на територію України. Щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже вдалося знайти своїх рідних.
Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.