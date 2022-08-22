Катя Осадча нагадала, що щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже вдалося знайти своїх рідних.

Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни телеведуча Катя Осадча допомагає українцям знайти близьких у проекті "Знайти своїх", з якими було втрачено зв'язок через вторгнення росії на територію України.

На своїй сторінці в Інстаграм вона попросила допомоги в українців та закликала подивитися новий ефір програми у телемарафоні новин.

"Хоч би як було складно і незрозуміло коли все скінчиться і скільки ще бігти, ми не повинні здаватися, на це ворог теж розраховує...", - наголосила Катя Осадча.

Вона попросила українців не пропустити проект "Знайти своїх", який показуватимуть 22 серпня о 21:30 на національному телемарафоні. Телеведуча наголосила, що це дуже важливо, адже хтось може впізнати про тих, кого шукають.

"Знаю, що інстаспільнота не особливо реагує на такі дописи

Але знаю, що ви чуйні до чужого горя і знаєте, як важливо допомагати всім чим можливо. Сьогодні ваша допомога може бути просто від перегляду "Знайти своїх", - попросила телеведуча Катя Осадча.

"Знайти своїх" - це масштабний соціальний проект Катерини Осадчої та телеканалу 1+1, який допомагає українцям знайти близьких, з якими втратили зв'язок через вторгнення Росії на територію України. Щоранку у "Сніданку з 1+1" можна побачити, кого українці шукають, та історії тих, кому вже вдалося знайти своїх рідних.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.