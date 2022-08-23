Вдівець Руслани Писанки Ігор Ісаков уперше згадав, як його дружина розповіла йому про рак. Артистка не знала про свою жахливу хворобу, коли вона поїхала до Німеччини. У цьому він зізнався у розмові з журналістом ТСН.

Руслана Писанка вже перебувала в Німеччині та зателефонувала чоловікові, повідомивши йому сумну новину. Однак, коли артистка говорила про це, вона була спокійна.

"Я дізнався, що у неї рак, по телефону. Стояв у пробці, якраз їхав оформляти документи мами Русі, тому що вона незадовго до цього померла. Я стояв у пробці, Руся подзвонила, таким спокійним, спокійним голосом сказала: "Ігор , Ти повинен знати, - у мене пухлина", - розповів Ісаков.

Руслана Писанка зберігала гарний настрій, навіть коли їй уже було погано. Писанка навіть слухала своїх подруг, котрі скаржилися на своє життя. Артистка намагалася підтримати близьких їй людей і ставила себе за приклад.

"Коли вона лежала, навіть після хімії, було не дуже добре, дзвонили якісь подруги, скаржилися на своє життя, вона їх по телефону заспокоювала, що все добре, заспокойтеся, все буде добре. Ось вам приклад... Зрозуміло, що в глибині душі десь там вона молилася, але... На вигляд вона завжди була усміхнена, завжди в хорошому настрої", - поділився вдівець.

Нагадаємо, що Сумська показала сумні кадри прощання з Писанкою і її мамою.

Як повідомляла Politeka, Руслану Писанку та її маму проводжають в останню путь.

Також Politeka писала, що Кравець поділилася спогадами про Писанку, розповівши про їхній спільний кастинг.



