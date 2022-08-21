У неділю, 21 серпня, в Києві відбувається церемонія прощання з українською акторкою та ведучою Русланою Писанкою.

Писанка пішла з життя ще в ніч на 19 липня в Німеччині, куди вона поїхала з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну. За кордоном у зірки виявили рак 4 стадії, лікарі виявилися безсилими.

Прощання з ведучою відбувається в Спасо-Преображенському соборі у Києві, воно розпочалося о 9 ранку. Про це повідомляє ТСН.

Разом з Писанкою в останню путь проведуть також її маму, Діну Василівну, яка померла навесні від тяжкої хвороби.

Прах Писанки, який до Києва привіз її чоловік Ігор Ісаков, стоїть позаду портрету актриси. Поруч з фото Руслани стоїть світлина її мами.

Зі знаменитостей першим приїхав на церемоныю колега Руслани Писанки, ведучий 1+1 Єгор Гордєєв. Серед знаменитих гостей також помічені актор Віктор Андрієнко, продюсер Олексій Гончаренко, ведучий Костянтин Грубич.

Після відспівування в Спасо-Преображенському соборі, який дуже подобався Руслані за життя, акторку поховають на Байковому цвинтарі.

Нагадаємо, після смерті Писанки її чоловік повідомив про збір коштів на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те, що було у Русі».

Як виявилося, в улюблениці мільйонів був рак, але про діагноз знали лише найрідніші.

Додамо, що Олена Кравець поділилася спогадами про Писанку, розповівши про їхній спільний кастинг.