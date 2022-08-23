Актриса Руслана Писанка уже находилась в Германии и позвонила по телефону мужу, сообщив ему печальную новость.

Вдовец Русланы Писанки Игорь Исаков впервые вспомнил, как его жена рассказала ему о раке. Артистка не знала о своей ужасной болезни, когда она уехала в Германию. В этом он признался в беседе с журналистом ТСН.

Руслана Писанка уже находилась в Германии и позвонила по телефону мужу, сообщив ему печальную новость. Однако когда артистка говорила об этом, она была совершенно спокойна.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлять документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила, таким спокойным, совершенно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, - у меня опухоль", - рассказал Исаков.

Руслана Писанка сохраняла хорошее настроение даже когда ей уже было плохо. Писанка даже слушала своих подруг, которые жаловались на свою жизнь. Артистка старалась поддержать близких ей людей и ставила себя в пример.

"Когда она лежала, даже после химии, было не очень хорошо, звонили какие-то подруги, жаловались на свою жизнь, она их по телефону успокаивала, что все хорошо, успокойтесь, все будет хорошо. Вот вам пример... Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но... С виду она всегда была улыбчива, всегда в хорошем настроении", - поделился вдовец.

Напомним, что Сумская показала грустные кадры прощания с Писанкой и ее мамой.

Как сообщала Politeka, Руслану Писанку и ее маму провожают в последний путь.

Также Politeka писала, что Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их общем кастинге.



