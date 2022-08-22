З українською телеведучою та актрисою Русланою Писанкою попрощалися у київському Спасо-Преображенському соборі, який їй дуже подобався.

Під час церемонії актриса Ольга Сумська не стримала сльози, пише Politeka.net.

«Русланочко,дорога наша,неповторна,єдина… Руслана Писанка!Спочивай з миром, рідна… Помоліться за упокій душі рабів Божих РУФІНИ І ДІНИ, мами Русі. Щирі співчуття,Ігорю! Дякуємо за ЛЮБОВ І ТУРБОТУ,яку ти подарував нашій Русі!», - пізніше написала Сумська на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши також кадри прощання.

Сумська також повідомила, що вшанувати пам’ять легенди українського телебачення,театру і кіно можна в Спасо-Преображенському соборі, в колумбарії.

Нагадаємо, мама Руслани Писанки померла від важкої хвороби весною цього року – Руслана у цей день була вже у Німеччині в клініці, де їй діагностували онкологію.

Чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков розповів, що хвора на онкологію мама акторки втратила свідомість в авто дорогою до Києва після того, як відправила дочку за кордон. Більше вона до тями не приходила.

Мама Писанки боролася з четвертою стадією раку.

Зі слів колеги покійної акторки Ольги Сумської, Руслана Писанка важко переживала втрату, адже "ховати" маму їй довелося по відеозв'язку.

Руслана Писанка померла в ніч на 19 липня. Як виявилося, в улюблениці мільйонів був рак, але про діагноз знали лише найрідніші.

Після смерті Писанки вдівець Ігор Ісаков повідомив про збір коштів на спасіння дитини, «яка хворіє чимось, що подібне на те що було у Русі».