Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка веде новини на каналі "1+1", поділилася маленьким, але дуже показовим діалогом зі своїм чоловіком.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розмістила патріотичні кадри, на яких під пісню Олександра Пономарьова "Заспіваймо пісню за Україну" тримає державний стяг на фасаді свого будинку. Падалко також вдягла футболку з гербом України та показала жест "тризуб Чорновола".

Марічка привітала українців з Днем прапора та розповіла про вчинок свого чоловіка після початку повномасштабного вторгнення рф.

Чоловік Падалко Єгор Соболєв народився у Краснодарі та прожив у росії до 1995 року. У 2004 році він отримав українське громадянство, працював журналістом і був народним депутатом.

"В березні кажу чоловіку: «Ми прапор лишили на дачі... Наш будинок спалять першим». Єгор: «Я свідомо лишив прапор»", — переповіла телеведуча.

При цьому батьки Соболєва досі живуть у росії, і після початку повномасштабної війни він різко розірвав із ними стосунки. У шлюбі з Падалко Єгор з 2010 року, разом вони виховують трьох дітей.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "Зі святом! Віримо в перемогу"; "Сильні слова❤️"; "Вітання, пані Марічко! Дякую за підтримку, мотивацію і за чудову роботу! Ви наша Красуня-Україночка!".

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