Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", поделилась маленьким, но очень показательным диалогом со своим мужем.

На своей странице в Instagram ведущая разместила патриотические кадры, на которых под песню Александра Пономарева "Заспіваймо пісню за Україну" держит государственный флаг на фасаде своего дома. Падалко также надела футболку с гербом Украины и показала жест "трезубец Черновола".

Маричка поздравила украинцев с Днем флага и рассказала о поступке своего мужа после начала полномасштабного вторжения россии.

Муж Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в рф до 1995 года. В 2004 году он получил украинское гражданство, работал журналистом и был народным депутатом.

"В марте говорю мужчине: "Мы флаг оставили на даче... Наш дом сожгут первым". Егор: ​​"Я сознательно оставил флаг"", - рассказала телеведущая.

При этом родители Соболева до сих пор живут в россии, и после начала полномасштабной войны он резко разорвал отношения с ними. В браке с Падалко Егор с 2010 года, вместе они воспитывают троих детей.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С праздником! Верим в победу"; "Сильные слова❤️"; "Поздравляем, госпожа Маричка! Спасибо за поддержку, мотивацию и за отличную работу! Вы наша Красавица-Украиночка!".

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