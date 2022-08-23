На своей странице в Instagram ведущая разместила патриотические кадры, на которых под песню Александра Пономарева "Заспіваймо пісню за Україну" держит государственный флаг на фасаде своего дома. Падалко также надела футболку с гербом Украины и показала жест "трезубец Черновола".
Маричка поздравила украинцев с Днем флага и рассказала о поступке своего мужа после начала полномасштабного вторжения россии.
Муж Падалко Егор Соболев родился в Краснодаре и прожил в рф до 1995 года. В 2004 году он получил украинское гражданство, работал журналистом и был народным депутатом.
"В марте говорю мужчине: "Мы флаг оставили на даче... Наш дом сожгут первым". Егор: "Я сознательно оставил флаг"", - рассказала телеведущая.
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При этом родители Соболева до сих пор живут в россии, и после начала полномасштабной войны он резко разорвал отношения с ними. В браке с Падалко Егор с 2010 года, вместе они воспитывают троих детей.
Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С праздником! Верим в победу"; "Сильные слова❤️"; "Поздравляем, госпожа Маричка! Спасибо за поддержку, мотивацию и за отличную работу! Вы наша Красавица-Украиночка!".
Напомним, Катя Осадча призналась, чем занимается ее взрослый сын, и показала редкое фото.
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