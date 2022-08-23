Як повідомляє Politeka.net, українські зірки на весь світ розповідають правду про війну в країні. І один із способів підкреслити силу та красу нашої нації звичайно одяг у синьо-жовтих кольорах.
На своїй сторінці в Інстаграм українська модель, актриса та співачка Даша Астаф'єва теж приміряла патріотичне вбрання у День прапора України.
"Мені хотілося б, щоб через 10 років, озираючись назад, ми цінували те, що у нас є, а також пишалися тими досягненнями, які були зроблені за весь цей час", - написала артистка в коментарях до знімку.
Даша Астаф'єва позувала в яскравому жовтому тренчі з великими ґудзиками та широкими манжетами. Вбрання доповнили сорочка ніжного блакитного відтінку в білі розводи та світло-жовті шорти. Темне волосся співачки було покладено з ефектом хвилястих локонів. Макіяж – у природних тонах.
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У коментарях українці погодились зі словами знаменитості. Не забули користувачі мережі відсипати парочку компліментів образу Даші Астаф'євої: "Могутність, мені теж хочеться того ж", "Неперевершена красуня!", "Даша, ви тут така незвично мила", "Яка ти красива, Дашенька! Будь щаслива!", " Хоч із косметикою, хоч без – найкрасивіша українка, щира серцем та душею”.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.