Как сообщает Politeka.net, украинские звезды на весь мир рассказывают правду о войне в стране. И один из способов подчеркнуть силу и красоту нашей нации конечно одежда в сине-желтых цветах.
На своей странице в Инстаграм украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева тоже примеряла патриотический наряд в День флага Украины.
"Мне бы хотелось, чтобы через 10 лет, оглядываясь назад, мы ценили то, что у нас есть, а также гордились теми достижениями, которые были сделаны за все это время", - написала артистка в комментариях к снимку.
Даша Астафьева позировала в ярком желтом тренче с крупными пуговками и широкими манжетами. Наряд дополнили рубашка нежного голубого оттенка в белые разводы и светло-желтые шорты. Темные волосы певицы были уложены с эффектом волнистых локонов. Макияж – в естественых тонах.
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В комментариях украинцы согласились со словами знаменитости. Не забыли пользователи сети отсыпать парочку комплиментов образу Даши Астафьевой: "Мощь, мне тоже хочется того же", "Неотразимая красавица!", "Даша, вы здесь такая непривычно милая", "Какая ты красивая, Дашенька! Будь счастлива!", "Хоть с косметикой, хоть без - самая красивая украинка, искренняя сердцем и душой".
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.