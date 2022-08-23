Даша Астафьева продолжает серию благотворительных концертов и волонтерства, во время которых собирает деньги на поддержку Украины и людей.

Как сообщает Politeka.net, украинские звезды на весь мир рассказывают правду о войне в стране. И один из способов подчеркнуть силу и красоту нашей нации конечно одежда в сине-желтых цветах.

На своей странице в Инстаграм украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева тоже примеряла патриотический наряд в День флага Украины.

"Мне бы хотелось, чтобы через 10 лет, оглядываясь назад, мы ценили то, что у нас есть, а также гордились теми достижениями, которые были сделаны за все это время", - написала артистка в комментариях к снимку.

Даша Астафьева позировала в ярком желтом тренче с крупными пуговками и широкими манжетами. Наряд дополнили рубашка нежного голубого оттенка в белые разводы и светло-желтые шорты. Темные волосы певицы были уложены с эффектом волнистых локонов. Макияж – в естественых тонах.

В комментариях украинцы согласились со словами знаменитости. Не забыли пользователи сети отсыпать парочку комплиментов образу Даши Астафьевой: "Мощь, мне тоже хочется того же", "Неотразимая красавица!", "Даша, вы здесь такая непривычно милая", "Какая ты красивая, Дашенька! Будь счастлива!", "Хоть с косметикой, хоть без - самая красивая украинка, искренняя сердцем и душой".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.