Дружина артиста, співачка Настя Каменських нещодавно повернулася додому, а сам Потап живе за кордоном і не збирається їхати назад до Києва. Продюсер ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив незвичайне привітання з Днем Державного прапора України. Репер поділився відео про історію українського стяга, а також своїми свіжими "замальовочками".
"В генетичному коді народу
Наша свобода, кольори
Жовті як сходи, кольори
Сині - як води", — пише Потап.
Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "Ріднесенькі українці ❤️ С Днем Державного Прапору! Саме в цей час ми почали розуміти всю цінність нашого прапора", "З Днем Державного прапора України! Так само вітаю всіх харків'ян з Днем міста! Перемога за нами!".
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Настя Каменських також поділилася вітальним постом, супроводивши його своєю світлиною з прапором посеред поля. При цьому знову зірці дісталася порція критики: "Їздили в Росію, били поклони, а тепер вітає. Лицемірно!".
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