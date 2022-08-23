Продюсер та репер Потап (Олексій Потапенко) з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну активно висвітлює події в країні, проте сам на батьківщину не повертається.

Дружина артиста, співачка Настя Каменських нещодавно повернулася додому, а сам Потап живе за кордоном і не збирається їхати назад до Києва. Продюсер ігнорує всі питання про своє місце проживання, не дає інтерв'ю та блокує тих шанувальників, які ставлять йому подібні запитання.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив незвичайне привітання з Днем Державного прапора України. Репер поділився відео про історію українського стяга, а також своїми свіжими "замальовочками".

"В генетичному коді народу

Наша свобода, кольори

Жовті як сходи, кольори

Сині - як води", — пише Потап.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань: "Ріднесенькі українці ❤️ С Днем Державного Прапору! Саме в цей час ми почали розуміти всю цінність нашого прапора", "З Днем Державного прапора України! Так само вітаю всіх харків'ян з Днем міста! Перемога за нами!".

Настя Каменських також поділилася вітальним постом, супроводивши його своєю світлиною з прапором посеред поля. При цьому знову зірці дісталася порція критики: "Їздили в Росію, били поклони, а тепер вітає. Лицемірно!".

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