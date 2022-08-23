Фото свого патріотичного образу українська співачка Оля Цибульська поділилася в Instagram та зізналася у коханні до всього українського.

Як повідомляє Politeka.net, 23 серпня українці відзначають День Державного прапора України. Синьо-жовті кольори асоціюються зі свободою та незламністю у всьому світі.

Цього важливого дня українська співачка Оля Цибульська написала посаду в Інстаграм, в якій зізналася у своїй любові до України.

"А скільки років ти живеш під нашим прапором? Минає день, а я люблю тебе ще більше, ніж учора, Україно. З Днем Державного прапора, найкраща країна у світі!", - написала співачка.

До своїх слів вітання вона опублікувала відео зі зйомок до кліпу на пісню "Ми з України", яку вона заспівала разом із іншими українськими зірками. На відео Оля Цибульська йде біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. У руках співачка тримає прапор України. В якийсь момент вона в нього закуталась.

На опублікованих кадрах також можна розглянути яскравий образ Олі Цибульської. Співачка обрала розкішну сукню-вишиванку білого кольору з рукавами-ліхтариками. Сукня декорована орнаментом чорного відтінку. У ньому вона - справжня україночка.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.