Фото своего патриотического образа украинская певица Оля Цибульская поделилась в Instagram и призналась в любви к всему украинскому.

Как сообщает Politeka.net, 23 августа украинцы отмечают День Государственного флага Украины. Сине-желтые цвета ассоциируются со свободой и несокрушимостью во всем мире.

В этот важный день украинская певица Оля Цибульская написала пост в Инстаграм, в котором призналась в своей любви к Украине.

"А сколько лет ты живешь под нашим флагом? Проходит день, а я люблю тебя еще больше, чем вчера, Украина. С Днем Государственного флага, самая лучшая страна в мире!", - написала певица.

К своим словам поздравления она опубликовала видео со съемок к клипу на песню "Ми з України", которую она спела вместе с другими украинскими звездами. На видео Оля Цибульская идет возле Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. В руках певица держит украинский флаг. В какой-то момент она в него закуталась.

На опубликованных кадрах также можно рассмотреть яркий образ Оли Цибульской. Певица выбрала роскошное платье-вышиванку белого цвета с рукавами-фонариками. Платье декорировано орнаментом черного оттенка. В нем она - настоящая украиночка.

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.