Юрій Горбунов вирішив висловитися, який жест-символ Тризуба вважає за правильне, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Юрій Горбунов – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Юрій і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу зірка вирішила приєднатися до обговорення жесту-символу Тризуба України, який "Банда Агенсі" запропонувала використати для масового флешмобу. Адже виявилося, що символ, де загинають безіменний палець, піднімаючи вгору мізинець, середній та вказівний символізує знак "шокер", що означає досить пікантну дію у західній культурі. Горбунов на своїй сторінці показав традиційний жест-символ тризубу.

"Олдскул! Тільки так!!!", - написав Горбунов.

Фанати поставили понад дві тисячі лайків і написали коментарі:

"От цікаво, ті, що хотіли нас підбити на те неподобство, вони хотіли у свята принизити сенс і силу нашого тризуба?", "Молодець, не повівся на різну суєту", "Десь так 34 роки використовую цей жест. - від лукавого”.

Нагадаємо, Горбунов показав ніжності з Осадчою та засвітив, наскільки виросли їхні сини.

А ще Politeka повідомляла, що Горбунов зізнався, як полегшив душу поряд з Арештовичем.

Також Politeka писала, що Горбунов показав, кого побачив у київському метро.



