Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - известный украинский певец. Звезда на днях выпустил с Михаилом Хомой, Тарасом Тополей и Юрием Горбуновым новую песню, которую назвали "На земле, в воздухе и на море". Ролик уже успел набрать почти миллион просмотров за несколько дней. А в новой публикации в Инстаграм Александр поделился достижением новой песни.
"Передайте кто-то Александру Пономареву, что после победы они могут приезжать в Китай на гастроли, китайские друзья в восторге", - написано было в публикации.
"Сейчас передам", - ответила другая девушка.
Фанаты, включая Олю Полякову, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Класс", "Благодарим за музыкальный фронт", "Получила к Вайбер и Вотсап уже с десяток смс с этой песней. Все в восторге, передаю благодарность от всех моих знакомых", "Обалдеть".
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