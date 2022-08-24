Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где ведет активно страничку.
А в этот раз звезда решил присоединиться к обсуждению жеста-символа Тризуба Украины, который "Банда Агенси" предложила использовать для массового флешмоба. Ведь оказалось, что символ, где загибают безымянный палец, поднимая вверх мизинец, средний и указательный символизирует знак "шокер", который значит довольно пикантное действие в западной культуре. Горбунов на своей страничке показал традиционный жест-символ тризуба.
"Олдскул! Только так!!!", - написал Горбунов.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Британских солдат призвали готовиться к войне с рф: что это значит
"Все к лучшему": Лилия Ребрик написала заявление об увольнении с телеканала "Украина"
Леся Никитюк насмешила кадрами, чем занимается дома на Хмельнитчине: "Так вот, не дай бог..."
Новый хит Пономарева всколыхнул весь мир, появились подробности: "Передайте кто-то..."
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
"Вот интересно, те, что хотели нас подбить на то безобразие, они хотели по праздникам унизить смысл и силу нашего тризуба?", "Молодец, не повелся на разную суету", "Где-то так 34 года использую этот жест. Все другое - от лукавого".
Напомним, Горбунов показал нежности с Осадчей и засветил, насколько выросли их сыновья
А еще Politeka сообщала, что Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото
Также Politeka писала, что Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото