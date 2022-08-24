Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где ведет активно страничку.

А в этот раз звезда решил присоединиться к обсуждению жеста-символа Тризуба Украины, который "Банда Агенси" предложила использовать для массового флешмоба. Ведь оказалось, что символ, где загибают безымянный палец, поднимая вверх мизинец, средний и указательный символизирует знак "шокер", который значит довольно пикантное действие в западной культуре. Горбунов на своей страничке показал традиционный жест-символ тризуба.

"Олдскул! Только так!!!", - написал Горбунов.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Вот интересно, те, что хотели нас подбить на то безобразие, они хотели по праздникам унизить смысл и силу нашего тризуба?", "Молодец, не повелся на разную суету", "Где-то так 34 года использую этот жест. Все другое - от лукавого".

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