Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український пілот, який вирішив піти на проект "Холостяк" у пошуки кохання. На шоу перемогла Даша Ульянова, але пара одразу розпалася після проекту. Але через деякий час стало відомо, що Макс одружився з моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. Модель нещодавно народила дочку, яку назвали Аріаною. Після пологів Хлистун скинула 30 кг і досягла ваги 50 кг. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Хлистун вирішила показати стильний образ у міні-сукні. Зірка позувала перед дзеркалом та демонструвала розкішну фігурку. Даша покрутилася, вражаючи ніжками.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже красива", "Які ніжки", "Ноги як сірники", "Витонченість, дуже красива", "Красуня врятує Україну", "Українська красуня з дитинства", "Красуня, Максиму пощастило", "Скажіть будь ласка які 7 продуктів частіше всього у вашому раціоні харчування? Заздалегідь дякую за відповідь", "Боже, як згадаю що вам писали що ви товста під час вагітності".

Нагадаємо, модель Даша Хлистун зачарувала виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.

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