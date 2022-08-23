Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія показала Лізу, яка підросла доньку, яка цього року має піти до другого класу.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Одного разу під Полтавою" та є зіркою "Квартал 95". Юрій має дружину - танцівницю Вікторію, яка народила знаменитості доньку Лізу. Дівчинка минулого року пішла до школи та постійно радує батьків своїми талантами. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Вікторія поділилася фото, де показала дочку, що підросла.

"З днем ​​символу свободи нас,

улюблені українці.

Два кольори,

які назавжди відображені

у серці кожного українця", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"У неї погляд... Прекрасна", "Україночка", "Красута маленька. Справжня україночка", "З днем ​​українського прапора. Все буде Україна", "Красута, татові очі".

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадрами у свій день народження .

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