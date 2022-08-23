Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки шоу "Одного разу під Полтавою" та є зіркою "Квартал 95". Юрій має дружину - танцівницю Вікторію, яка народила знаменитості доньку Лізу. Дівчинка минулого року пішла до школи та постійно радує батьків своїми талантами. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Вікторія поділилася фото, де показала дочку, що підросла.
"З днем символу свободи нас,
улюблені українці.
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Два кольори,
які назавжди відображені
у серці кожного українця", - написала Вікторія.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"У неї погляд... Прекрасна", "Україночка", "Красута маленька. Справжня україночка", "З днем українського прапора. Все буде Україна", "Красута, татові очі".
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" зворушила кадрами у свій день народження .
А ще Politeka повідомляла, що дочка Ткача з "Квартал 95" зворушила піснею про загиблих українських захисників
Також Politeka писала, що Ткач із "Квартал 95" показав на відео, як "встановив" український прапор у Москві