Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Однажды под Полтавой" и является звездой "Квартал 95". У Юрия есть жена - танцовщица Виктория, которая родила знаменитости дочь Лизу. Девочка в прошлом году пошла в школу и постоянно радует родителей своими талантами. Виктория, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Виктория поделилась фото, где показала подросшую дочь.

"С днем символа свободы нас,

любимые украинцы ...

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Два цвета,

которые навечно запечатлены

в сердце каждого украинца", - написала Виктория.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"У нее взгляд... Прекрасная", "Украиночка", "Красотулька маленькая. Настоящая украиночка", "С днем украинского флага. Все будет Украина", "Красотулька, папины глаза".

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами в свой день рождения

А еще Politeka сообщала, что дочь Ткача из "Квартал 95" растрогала песней о погибших украинских защитниках

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал на видео, как "установил" украинский флаг в Москве