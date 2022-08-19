Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский атртист и звезда "Квартал 95". Звезда женат на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Малышка в этом году закончила первый класс и радует постоянно своими талантами. Виктория, как и звездный супруг, активно ведет активно блог. А в этот раз жена Ткача поделилась видео, которое опубликовала в честь своего 31-го дня рождения.

"Жизнь одна!

Оно дается кем-то сверху нам.

Там кто-то поверил в нас,

что мы

достойно проживем его!

Так может попробовать «навсегда»?!

Навсегда верить в любовь,

и быть верным как лебедь.

Навсегда дружбу объединить,

будто одна кровь течет между вами!", - написала Виктория.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с днем рождения", "Очень красиво", "Поздравляю с днем рождения. Все будет Украина", "Невероятно", "Приветствую, очень жизненное стихотворение! Божьего благословения. Вы молодец!", "с днем рождения, невероятная, энергичная, безумная, мудрая, солнечная, прекрасная, добрая и красивая, желаем вам счастья, мира, вдохновения и всех благ вашей семье".

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