Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв – відомий український кліпмейкер осетинського походження. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Бадоєв і про Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим.

А цього разу зірка опублікувала фото, де позувала в одній майці. Зірка посміхнувся і зробив селфі.

"Доброго ранку!

Нехай у кожного з нас буде трохи більше світла, щоб ми могли його дарувати тим, хто поруч", - написав Алан у своєму блозі.

Фанати, вкуючи Мишу Романову та Олю Полякову, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Сонечко наше!", "Ви чудовий!!!! І як добре чути від вас українську говірку", "Так, зараз це дуже важливо! Підтримка один одного", "Які чудові слова і на 100% вірні!" , "Доброго ранку нехай так і буде з днем ​​прапора України вітаю", "Більше світла, більше енергії, більше натхнення)", "Алан! Дякую Вам за ваші пости (сторіс) Для мене вони класні, світлі".

Нагадаємо, Бадоєв наочно показав, як підгоряє на Росії через Барських.

Також Politeka писала, що Алан Бадоєв, який виїхав під час війни, розбурхав українців кадрами з Європи .

А ще Politeka повідомляла, що Бадоєв показав красу-дочку, що підросла, вразивши українців.



