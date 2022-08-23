Как пишет Politeka.net, Алан Бадоев - известный украинский клипмейкер осетинского происхождения. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддержал украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Бадоев и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда опубликовал фото, где позировал в одной майке. Звезда улыбнулся и сделал селфи.

"Доброе утро!

Пусть у каждого из нас будет немного больше света, так чтобы мы могли его дарить тем, кто рядом", - написал Алан в своем блоге.

Фанаты, вкоючая Мишу Романову и Олю Полякову, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Солнышко наше!", "Вы отличный!!!! И как хорошо слышать от вас украинский говор", "Да, сейчас это очень важно! Поддержка друг друга", "Какие замечательные слова и по-моему на 100% верны!", "Доброе утро пусть так и будет с днем флага Украины поздравляю", "Больше света, больше энергии, больше вдохновения)", "Алан! Благодарю Вас за ваши посты (сторис) Для меня они классные, светлые".

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