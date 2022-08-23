Як повідомляє Politeka.net, в Україні 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Багато українських зірок приєдналися до привітань зі святом. На сторінці гурту "Друга ріка" в Інстаграмі теж з'явився пост, приурочений до свята.

"Вітаємо з Днем державного прапора України. Під час війни з окупантом це особлива святиня для кожного українця", – наголосили музиканти гурту "Друга ріка" .

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин бачить хворобливий символізм у тому, що нерідко наш жовто-блакитний стає червоно-чорним від пролитої крові захисників та захисниць. Все тому, що під таким прапором Україна вела визвольну боротьбу із радянськими окупантами ще у 40-х роках.

Музиканти також нагадали, що кольори нашого прапора символізують мирне блакитне небо, а також родючість та багатство краю – жовте поле. Тому що наша країна миролюбна, працьовита та незалежна.

"Бажаємо, щоб він якнайшвидше злетів на тимчасово окупованих територіях. А ми зі свого боку робитимемо все можливе, щоб допомогти нашим Збройним силам подолати ворога та повернути мирне вільне життя в нашій Батьківщині", - додали музиканти гурту "Друга ріка" разом з Валерієм Харчишиним.

Нагадаємо, що лідер "Другої ріки" Харчишин несподівано заявив про розлучення.

Як повідомляла Politeka, лідер "Другої ріки" Харчишин переніс складну операцію, що з ним зараз.

Також Politeka писала, що синові лідера "Другої ріки" Харчишина поставили страшний діагноз.